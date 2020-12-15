الدفاع التركية تعلن العقوبات الأمريكية هزت جميع أسس التحالف مع واشنطن

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا قد "هزت" جميع مبادئ التحالف مع الولايات المتحدة وأضاف وزير الدفاع: "ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية.. قرار العقوبات الأمريكي هزّ جميع قيم التحالف بين بلدينا" وتابع الوزير قائلا: "من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء".