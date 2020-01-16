لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم تؤدي اليمين الدستورية

أدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي: "أدى القسم... بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بالخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وذلك بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد".

وتختص اللجنة، وفقا لقرار تشكيلها الذي تلاه خلال مراسم أداء القسم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، بـ"الاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات)".

وستعكف اللجنة على جمع البيانات وسماع الشهود وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وستقوم اللجنة بتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، إلى جانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث.

ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، استدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله.

كما نص قرار تشكيل اللجنة على حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها، وحدد القرار أسبوعا للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.