اتفاق على حكومة وحدة وطنية جنوب السودان خلال 100 يوم

اتفقت حكومة جنوب السودان والمعارضة بقيادة رياك مشار على بدء تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، وقال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إنه تم الاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 100 يوم من الآن، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار سيستمر وليس لدينا أي رغبة في العودة للحرب".

من جانبه، قال زعيم المعارضة رياك مشار إنه تم الاتفاق مع الحكومة على فتح الباب أمام الحريات السياسية وحرية التعبير والتنقل.

وجاءت تصريحات سلفاكير ومشار عقب اجتماع مشترك بينهما بحضور الوسيط السوداني محمد حمدان دقلو "حميدي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، واجتمع كير ومشار، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا، لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر الماضي

وقال حميدتي إن كافة الأطراف في جنوب السودان جادة في عملية تحقيق السلام ولا رغبة لديها في العودة إلى الحرب.

وكانت هناك مخاوف دولية من احتمال تجدد الحرب بسبب النزاعات، والشهر الماضي أرجأ الزعيمان تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي.