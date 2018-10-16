أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على التزام السعودية بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر مجددا، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده إزاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع في الرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير، وإنه شكر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية على التزامه بالتحقيق في الأمر، وذلك وفقا لـ"رويترز".

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي اليوم الثلاثاء، 16 أكتوبر/تشرين الأول، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض

وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان: "كرر الوزير قلق الولايات المتحدة إزاء اختفاء خاشقجي" أثناء اجتماعه بوزير الخارجية السعودي.

والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو وبحث معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وكان الملك سلمان، قد تلقى اتصالا هاتفيا، أمس الاثنين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أثنى ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وبينما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيصل الرياض، الثلاثاء، للقاء المسؤولين السعوديين، بدأ محققون في فريق العمل المشترك السعودي التركي أعمال المعاينة والتحقيق في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.