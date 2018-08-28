مجموعات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأفاد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف فراس الدبس إن 190 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة استفزازية وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر تلمودية في باحات ومرافق المسجد المبارك .