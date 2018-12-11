دعا إتحاد الطلاب في فرنسا، إلى تنظيم مسيرات حاشدة اليوم/ الثلاثاء، تنطلق من المدارس الثانوية والجامعات، للإحتجاج على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وأطلق إتحاد الطلاب على هذه المسيرات "الثلاثاء الأسود"، إحتجاجاً على الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم، التي تشمل التغييرات في المدارس الثانوية والنظام الجامعي، وتعهد الطلاب بمواصلة الإحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقد شملت الحركة الإحتجاجية 120 مدرسة ثانوية،في باريس كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.