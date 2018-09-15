اجتماع بين موغيريني ودي ميستورا في بروكسل

التقت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بروكسل اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا .
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبية إنهما ناقشا آخر التطورات في الأزمة السورية والاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بشأن سوريا الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر .
ووفق البيان، ركزت الممثلة العليا والمبعوث الخاص على الوضع في إدلب وشمال سوريا والعمل الجاري لدعم الشعب السوري هناك وضرورة الحيلولة دون شن هجوم عسكري شامل والكارثة الإنسانية التي قد تترتب على ذلك .
ودعا الطرفان ، أطراف "استانا" إلى الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب .
وناقشا التحضيرات في جنيف لإنشاء لجنة دستورية لاستئناف عملية الانتقال السياسي في سوريا والطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها دعم هذه العملية ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إعادة أطراف النزاع إلى أجندة التفاوض .
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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