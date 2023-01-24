مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأضاف الشهود أن عددا من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة نابلس بعد مداهمة مخيم "بلاطة"، فيما جرى اعتقال ثلاثة من طولكرم بشمال غرب الضفة بعد تفتيش منازلهم.