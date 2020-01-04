نيويورك ترفع درجة التأهب الأمني تحسبا لأي انتقام إيراني

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، أن مسؤولي الأمن في المدينة رفعوا درجة تأهب أجهزتهم تحسبا لأي انتقام إيراني على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: "يتعين أن نفترض أن هذه الضربة الجوية تضعنا في حالة حرب بحكم الأمر الواقع"، وتتحسب نيويورك باستمرار لهجمات إرهابية محتملة، فيما قال بلاسيو، إن "الخطر زاد بشكل كبير في ضوء الموارد التي تمتلكها دولة مثل إيران بالمقارنة بتنظيمات مثل القاعدة أو داعش".

من جهته، قال مفوض الشرطة في نيويورك ديرموت شاي، إن "الضباط رفعوا درجة الاستعداد بالفعل، وأن سكان المدينة يمكن أن يشاهدوا في بعض المناطق المزيد من الضباط بالزي الرسمي وبعضهم مدجج بالسلاح".