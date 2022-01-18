وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصرح بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو
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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصرح بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو

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العرب اليوم - وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصرح بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو

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برلين - العرب اليوم

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن بدء مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو، مشيرة إلى ضرورة وجود "قواعد مشتركة" لضمان الأمن في أوروبا وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك أمن في أوروبا ما لم تكن هناك قواعد مشتركة يمكن للجميع الاعتماد عليها، وأضافت أن بالنسبة لألمانيا هذه القواعد هي "أساس الوجود" وأشارت الوزير إلى أن برلين ترى إمكانيات لتعزيز التعاون بين ألمانيا وروسيا، وقالت: نحن بحاجة إلى روسيا موثوقة بها، تزود أوروبا بالغاز الذي تحتاجه.

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصرح بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصرح بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو



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