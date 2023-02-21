الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل يواصلون خطوات العصيان الجماعي

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل، لليوم الثامن على التوالي، خطوات العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات للتضييق عليهم.

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، أن "الخطوات النضالية التي بدأها الأسرى لن تتوقف إلا بتحقيق حريتهم وإلغاء إجراءات التضييق المتخذة ضدهم".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن إدارة السجون الإسرائيلية "فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من السجون ردًا على خطوات العصيان التي نفذوها".

وذكرت الهيئة أن خطوات العصيان من الأسرى "ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السجون".