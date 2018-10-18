اخر ما كتب خاشقجي للواشنطن بوست

أعتبر الصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي في آخر مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء، أن "العالم العربي يُواجه نسخته الخاصة من الستار الحديدي الذي لم يفرضه لاعبون خارجيون، بل بسبب قوى وطنية تتنازع على السلطة".

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء ما قالت إنه آخر مقال للصحافي السعودي المفقود جمال خاشقجي، واعتبر فيه الأخير أن "العالم والعربي يُواجه نسخته الخاصة من الستار الحديدي الذي لم يفرضه لاعبون خارجيون، بل بسبب قوى وطنية تتنازع على السلطة".

وكتب خاشقجي في هذا المقال الذي أرسله مُترجِمه إلى "واشنطن بوست" غداة فقدان أثره: "كان هناك وقت اعتقد فيه الصحافيون أن الإنترنت سيُحرر المعلومات من الرقابة. لكن هذه الحكومات التي يعتمد وجودها على التحكم بالمعلومات، قد أعاقت الإنترنت بشدة"، مضيفا: "للأسف، هذا الوضع يُحتمل أن لا يتغير".

بالنسبة إلى خاشقجي، وهو أحد المساهمين في "واشنطن بوست"، فإن هذه الحرية مفتقدة إلى حد كبير في العالم العربي.