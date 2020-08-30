وزير خارجية اليونان يؤكد الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب
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وزير خارجية اليونان يؤكد الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب

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العرب اليوم - وزير خارجية اليونان يؤكد الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب

وزارة الخارجية اليونانية
أثينا - العرب اليوم

وزير خارجية اليونان يؤكد الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب

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وزير خارجية اليونان يؤكد الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب وزير خارجية اليونان يؤكد الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب



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