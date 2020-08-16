الخارجية العراقية تؤكد تعاملنا بالمثل مع تركيا ردا على انتهاكها للسيادة العراقية من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق