الخارجية السورية تستهجن بشدة اتهامات الإدارة الأميركية لإيران وادعاءاتها الكاذبة حول الدعم الإيراني لتنظيم "القاعدة" ونجدد تضامننا مع إيران في وجه هذا الهذيان الأميركي