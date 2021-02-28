مجلس الشورى السعودي يستنكر التقرير الأميركي بشأن مقتل جمال خاشقجي

أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن رفض المجلس واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الاستخباراتي الأميركي، بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، وما تضمنه من "استنتاجات مسيئة واتهامات للمملكة وقيادتها لا أساس لها من الصحة ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال"، حسبما ورد في بيان.

وأكد آل الشيخ، في بيان، الأحد، "رفض المجلس القاطع لأي محاولة تهدف للمساس بسيادة المملكة وقيادتها، أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن "الشعب يرفض بشدة التعرض للمملكة وقيادتها أو النيل من دورها ومكانتها".