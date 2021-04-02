الاتحاد الأوروبي يعلن تفعيل اتصالات منفصلة في فيينا مع أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق على تكثيف اتصالات منفصلة في فيينا مع الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي والولايات المتحدة، ضمن الجهود الرامية لضمان تطبيق الصفقة.