ترامب يمدد تمويل الحكومة الأمريكية حتى 28 ديسمبر

قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم الثلاثاء، على قرار يمدد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 28 ديسمبر وأضاف، في تغريدة على "تويتر": "وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على قرار يتضمن توفير الاعتمادات المالية لتمويل الوزارات والوكالات الفيدرالية حتى 28 ديسمبر 2020" وانتهى سريان القرار السابق، بشأن تمويل أنشطة مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة، ليلة 22 ديسمبر (08:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين). ولو لم يتم صدور قرار آخر، لكانت البلاد مهددة بتعليق آخر لعمل الحكومة.

والمرة الأخيرة، التي حدث فيها مثل هذا التعليق، كانت في 22 ديسمبر 2018، ونتيجة لذلك تم إرسال الموظفين المدنين في إجازة إجبارية لمدة 35 يوما، وهو رقم قياسي في هذا المجال مساء الاثنين، وافق مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، عقب مجلس النواب، على مشروع الميزانية للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن يوقع دونالد ترامب على الوثيقة في المستقبل القريب.

المصدر: تاس