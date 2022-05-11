مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
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مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

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العرب اليوم - مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

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القدس المحتلة - العرب اليوم

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، خلال مواجهات وقعت في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب: «استشهاد الشاب ثائر خليل مصلط اليازوري (18 عاماً)»، موضحة أنه «أصيب برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال على جبل الطويل في مدينة البيرة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده «أطلقوا الرصاص المطاطي» خلال اشتباكات مع فلسطينيين.

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مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة



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