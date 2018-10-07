قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله وتعتقل خمسة فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في رام الله ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين ، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.