جسم مشبوه قرب مكتب ماي يغلق وسط لندن
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جسم مشبوه قرب مكتب ماي يغلق وسط لندن

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الشرطة البريطانية
لندن - العرب اليوم

أفادت مراسلة العربية أن الشرطة البريطانية أغلقت الخميس الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة البريطانية وسط لندن، بعد الاشتباه بجسم مريب قرب مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق طريق وايتهول في وسط لندن لدواع أمنية، وأضافت أن الأمن منع الدخول أو الخروج من مقر الحكومة في داونينج ستريت، لأسباب غير واضحة.

إلى ذلك، أعلنت شرطة لندن أن ضباطا متخصصين موجودون الآن في الموقع.

وأفادت رويترز بأن الشرطة البريطانية توجه السياح إلى شوارع أخرى، فيما تتحرى أمر شيء مريب قرب مكتب ماي.

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جسم مشبوه قرب مكتب ماي يغلق وسط لندن جسم مشبوه قرب مكتب ماي يغلق وسط لندن



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جسم مشبوه قرب مكتب ماي يغلق وسط لندن جسم مشبوه قرب مكتب ماي يغلق وسط لندن



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