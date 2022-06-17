أعلنت البحرية الأوكرانية، الجمعة، أنها وجهت ضربة لسفينة روسية كانت تحمل أنظمة دفاع جوي إلى جزيرة في البحر الأسود.وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت البحرية الأوكرانية إن "السفينة فاسيلي بيخ كانت تستخدم لنقل ذخيرة وأسلحة وأفراد إلى جزيرة الثعبان (Snake Island)"، وهو أمر حيوي لحماية الممرات البحرية خارج ميناء أوديسا الرئيسي. ولم تذكر البحرية الأوكرانية حجم الضرر الذي لحق بالسفينة الروسية من جراء الضربة، إلا أنها اختتمت التغريدة بعبارة: "موسكفا لن تكون وحدها أبدا"، في إشارة إلى السفينة الروسية "موسكفا" التي أغرقتها البحرية الأوكرانية في أبريل الماضي. وكانت "موسكفا" السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي استخدم في الاستيلاء على جزيرة الثعبان.