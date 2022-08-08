احتجاجات في محافظتين عراقيتين بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن احتجاجات اندلعت في محافظتين عراقيتين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وذكر مراسلنا، أن محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد، شهدت منذ صباح اليوم احتجاجات غاضبة وقطعا للطرق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ أيام وأضاف، أن محافظة ذي قار بجنوب العراق، شهدت هي الأخرى احتجاجات ولذات السبب.