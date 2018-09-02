أبو الغيط يطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في طرابلس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره الشديد للتصعيد الخطير في الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس جراء استمرار الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في العاصمة وضواحيها بين عدد من المليشيات والتشكيلات المسلحة يوم الاثنين الماضي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي في بيان له اليوم بأن أبو الغيط أكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار والإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين.
وأضاف عفيفي أن أبو الغيط جدد مطالبته بالتوصل إلي حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي الذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
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