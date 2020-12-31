الحكومة العراقية تؤكد لا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة

أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، لشؤون الانتخابات، اليوم الخميس، عدم وجود سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها في السادس من يونيو 2021 وقال في تصريح صحفي، إن "هناك 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين" وأضاف، أن "جميع متطلبات الانتخابات المبكرة متوفرة، ولا يوجد مبرر لتأجيل موعدها، وهناك وعود من مجلس النواب لإقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة" وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إصرار حكومته على المضي لإنجاح الانتخابات المبكرة.

المصدر: "واع" + RT