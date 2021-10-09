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انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة

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العرب اليوم - انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة

انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان
بيروت ـ العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

هذا وأشارت صحيفة "النهار" وفق معلومات وردت لها، إلى أن وزير الطاقة، وليد فياض، أحال إلى مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، أمس السبت، موافقة "البنك المركزي" على اعتمادات لاستيراد الفيول، وأن الإدارة ستجري المناقصة بأسرع وقت، في حال كان دفتر الشروط يراعي المعايير التي طلبها الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك في المناقصة أكبر عدد من الشركات".

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1950.

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انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة



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