الخارجية الإثيوبية تصرح نرفض الاتهامات الأميركية بشأن الوضع في إقليم تيغراي
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الخارجية الإثيوبية تصرح نرفض الاتهامات الأميركية بشأن الوضع في إقليم تيغراي

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العرب اليوم - الخارجية الإثيوبية تصرح نرفض الاتهامات الأميركية بشأن الوضع في إقليم تيغراي

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أديس أبابا - العرب اليوم

الخارجية الإثيوبية تصرح نرفض الاتهامات الأميركية بشأن الوضع في إقليم تيغراي

 

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الخارجية الإثيوبية تصرح نرفض الاتهامات الأميركية بشأن الوضع في إقليم تيغراي الخارجية الإثيوبية تصرح نرفض الاتهامات الأميركية بشأن الوضع في إقليم تيغراي



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