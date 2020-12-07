السيسي يؤكد الاتفاق على التصدي لبعض الدول التي تنتهج بعض السياسات المستفزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط.وأوضح الرئيس المصري أنه تمت مناقشة ضرورة التصدي لبعض التحركات والتصرفات الاستفزازية التي تنتهجها بعض الدول، والتي تقوم بدعم الإرهاب في المنطقة.