الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفاعا عن أذربيجان والإسلام

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، واتهم فرنسا بأنها "تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام، قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟"وأكد على أن "ماكرون يحتاج إلى علاج عقلي". واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة.