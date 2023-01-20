عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها رسلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، أن نحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، من مُختلف مُحافظات الضفة بما فيها القدس، وداخل أراضى العام 48.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد.