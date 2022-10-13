أوكرانيا تعلن إسقاط 19 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الروسية

أعلنت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية فى بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوى الأوكرانية أسقطت صباح اليوم 19 طائرات بدون طيار وخمس مروحيات تابعة للقوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية .