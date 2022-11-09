أوكرانيا تعلن عن إسقاط خمس طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد-136

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة أسقط فى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، خمس طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد -136 كاميكازى".