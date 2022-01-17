السيسي يستقبل وزير خارجية الجزائر ويؤكد أهمية صون وحدة ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أهمية التوافق للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والأمنية.وطالب الرئيس المصري خلال استقباله، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، بتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية