تعرف علي تصريحات حسن روحاني في اجتماع للحكومة بشأن مستجدات فيروس كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تحاول السيطرة على فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم"كوفيد -19"، كما دعا الإيرانيين إلى تجنب التنقل داخل البلاد، وطلب من الشعب الإيراني العمل بالنصائح الصحية اللازمة لمكافحة الفيروس، كما صرح روحاني أن الحكومة بكافة وزاراتها تعمل على منع انتشار فيروس كورونا، وأضاف أن كل ما يتردد منشائعات عن ابتعاده ووزير داخليته عن أزمة كورونا لايمت للحقيقة بصلة وغير صحيح، واختتم أنه يعمل مع وزير الصحة على حل المشكلة في أقرب وقت، كما ألمح إلي نزول القوات المسلحة إلى الساحات وذلك في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.