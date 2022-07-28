سقوط قذيفة مدفع قرب قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بسقوط قذيفة مدفع قرب قاعدة عسكرية تركية شمال دهوك.وقال المصدر ، إن "قذيفة مدفع سقطت بالقرب من القاعدة العسكرية التركية في ناحية بامرني شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق".وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن اندلاع حريق بأراضٍ زراعية، فيما وصلت سيارات الإطفاء إلى المكان وباشرت في مكافحة النيران".