الهند تشكر الإمارات على جهود مكافحة كورونا

تقدم ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بالشكر لدولة الإمارات على جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) جاء ذلك في رسالة تلقاها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من رئيس وزراء الهند، والذي أثنى خلالها أيضاً على جهوده وحكومة دولة الإمارات في سبيل حماية المجتمع والحد من انتشار هذا الوباء وتطبيق الإجراءات الضرورية.

وأكد مودي أن "هذه الإجراءات تسهم في الحد من انتشار المرض"، مشدد على أن "الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الهندية في الإمارات إلى جانب جميع الجاليات المقيمة على أرض الدولة، ساعدت بشكل ملحوظ في تقليل الإصابات في أوساط الجالية الهندية وبقية أفراد المجتمع" جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الذي يزور الإمارات حاليا وأكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أن الدولة حريصة على مكافحة كورونا، ومحاصرته والحد من تأثيراته السلبية في جل القطاعات خاصة السياحية والتجارية والاقتصادية والصحية وغيرها.