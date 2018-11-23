السلطات الإسبانية تنقذ نحو 800 مهاجر في يوم واحد

أعلنت خدمات الإنقاذ البحري في إسبانيا على تويتر إنها تمكنت من إنقاذ نحو 778 مهاجرا في غرب البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن المهاجرين قالوا إنهم فقدوا نحو 14 آخرين.

أنقذت السلطات الإسبانية الخميس 778 مهاجرا على متن العديد من الزوارق في غرب البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أعلنت.

ونشرت خدمات الإنقاذ البحري على تويتر أنها ساعدت 590 شخصا كانوا على متن 12 زورقا. مضيفة أنه على متن أحد تلك الزوارق "قال الأشخاص الذين تم إنقاذهم إن 14 شخصا اختفوا" في البحر، وقد بوشرت عمليات لمحاولة العثور عليهم.

من جهته، قدّم الحرس المدني المساعدة لـ 188 مهاجرين آخرين انطلقوا من شمال أفريقيا.

ومنذ بداية العام، باتت إسبانيا البوابة الأولى لدخول المهاجرين السريين إلى أوروبا عبر البحر.

ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل حوالى 50 ألف مهاجر سري ولاجئ إلى إسبانيا منذ كانون الثاني/يناير على متن نحو ألفي قارب.