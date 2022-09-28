صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن صدامات تجري بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد.وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، لكن القوات الأمنية منعتهم.وأضاف، على إثر المنع حدثت صدامات بين الطرفين.