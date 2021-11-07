جريحان في انفجار قنبلة قرب مدرسة جنوبي بغداد

أصيب مدنيان اثنان في انفجار قنبلة يدوية قرب مدرسة جنوبي العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر أمني إن "رمانة (قنبلة) يدوية هجومية انفجرت وكانت موضوعة بالقرب من سياج مدرسة ابتدائية ضمن حي (أبو دشير) بمنطقة الدورة جنوبي بغداد"وأوضح أن "الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متوسطة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.