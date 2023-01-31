مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا صلوات تلمودية.

وفي سياق متصل، أعطب مستوطنون إطارات 3 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين، فى مدينة البيرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت سقوط 35 شهيدا، من بينهم 8 أطفال وسيدة مسنة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى الضفة الغربية خلال شهر يناير الجارى.

وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الإصابات التي سُجلت على أجساد القتلى أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية منها وغالبيتها في الرأس، مشيرة إلى أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيدا.