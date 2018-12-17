الطيران العراقي يعلن شن غارات على محافظة دير الزور السورية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي العراقي شن غارات ضد أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي الأسبوع الماضي داخل الأراضي السورية.

نقلًا عن سبوتنيك

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