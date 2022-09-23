أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن حاولت المجموعة تنفيذ هجوم انتحاري في مخيم الهول في سوريا، والذي يضم حوالي 60 ألف نازح.