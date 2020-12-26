قيادة العمليات المشتركة في العراق تؤكد تكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية في بغداد