تحطم طائرة عسكرية تونسية جنوب البلاد وأنباء عن مقتل قائدها

أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة عسكري تونسي اليوم الثلاثاء إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة العشوش برمادة في جنوب البلاد.ونقلت تقارير إعلامية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري قوله إن الطائرة حربية من نوع "أف 5".