أردوغان يتوعد ويرسم خطوطا حمراء في إدلب

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ إجراءات عنيفة ضد الجيش السوري في حال تعرضت قوات بلاده لما وصفه بأقل ضرر، وحدّد أردوغان بعد أن أورد حصيلة لخسائر جيش بلاده البشرية إثر هجمات الجيش السوري، خطوطا حمراء في منطقة إدلب.