احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل
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احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل

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العرب اليوم - احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
صنعاء _ العرب اليوم

احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل

 

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احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل



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احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل



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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من 

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