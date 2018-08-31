واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مصدر بالإدارة الأمريكية، الجمعة، إن إدارة ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لمنظمة الـ"اونروا" التي تعنى بشؤون دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار المصدر إلى أن من المتوقع أن يعلن هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أن من المتوقع أيضا أن يتضمن الإعلان انتقادا للطريقة التي تعمل فيها الأونروا بالإضافة إلى مطالبة بتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط ممن هربوا أو هجّروا من منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية العربية 1948/1949.