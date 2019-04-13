قوش يستقيل من منصبه كرئيس الأمن والمخابرات بالسودان

قدم الفريق أول، صلاح قوش، استقالته من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية في السودان، في إعلان يأتي بعد يوم على تقديم وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقالته، الجمعة.

ولفتت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أن قوش قدم استقالته، أمس الجمعة، الأمر الذي يعني أنها جاءت متزامنة مع استقالة بن عوف، إلا ان إعلان قبولها جاء، السبت.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية في تقرير قالت فيه: "صادق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي علي الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، مساء أمس الجمعة 12 أبريل2019".

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ويذكر أن بن عوف قال في رسالة استقالته تلاها على التلفزيون السوداني، الجمعة: "أرجو السماح إن أطللت عليكم مرة أخرى لذات الغرض وهو الحفاظ على هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم، حرصا على تماسك المنظومة الأمنية والقوات المسلحة بصفة خاصة، من الشروخ الدامية أو الفتن القاتلة، وتوكلا على الله وبركته لنبدأ مسيرة التغيير هذه بقيمة ومسلك جديد تعين على اجتياز المراحل الصعبة، وتكون سنة حميدة لتحقيق الأهداف السامية، ومنها الزهد في مواقع قد يرى البعض