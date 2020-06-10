رئيس الوزراء القطري يهنئ نظيره البرتغالي

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة ، الى دولة السيد أنطونيو كوستا رئيس الوزراء بجمهورية البرتغال ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.