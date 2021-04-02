الولايات المتحدة تشارك باجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فيينا الأسبوع القادم

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مسؤولين أمريكيين كبارا سيشاركون في اجتماع ستعقده الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي في فيينا الأسبوع القادم. وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين أن مشاركة المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع سيأتي دون إجراء مشاورات مباشرة بينهم وزملائهم الإيرانيين.